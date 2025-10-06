DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.715 +0,2%Euro1,1726 ±-0,0%Öl65,48 +1,7%Gold3.933 +1,2%
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu WM-Qualifikationsspiele

06.10.25 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu WM-Qualifikationsspiele:

"Das nächste Länderspielfenster auf dem Weg zur WM 2026 bietet Bundestrainer Julian Nagelsmann und seiner Auswahl die Gelegenheit, sich nach zuletzt dürftigen Leistungen neu zu sortieren. Zeit für Experimente bleibt dabei kaum, auch deshalb müssen in den WM-Qualispielen gegen Luxemburg und Nordirland sechs Punkte her, da gibt es kein Vertun. Andernfalls hätten Nagelsmann und seine Nationalspieler ganz andere Probleme. In der Offensive bleibt Florian Wirtz das Sorgenkind, der beim FC Liverpool überhaupt nicht auf die Beine kommt. Weil es den nicht berücksichtigten Niclas Füllkrug und Leroy Sané ähnlich geht, vertraut Nagelsmann einem Sturmtrio, das zusammen auf nur zwölf Länderspiele kommt: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade und Maximilian Beier. Der Bundestrainer geht ins Risiko - eine andere Wahl hat er dieses Mal nicht."/yyzz/DP/he