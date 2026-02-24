DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.990 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,16 -0,1%Gold5.205 +1,2%
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Merz' China-Reise

25.02.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Merz' China-Reise:

"Dem Kanzler ist ein Blick nach vorn anzuraten. Kein chinesischer Staatschef seit Mao hat mehr Macht auf sich vereint als Xi Jinping. Gleichwohl laufen hinter den Kulissen schon Gespräche über die Zeit nach Xi. Jener hat die 70 deutlich überschritten, einen Kronprinzen gibt es nicht. Es ist daher wichtig, ein breites Netzwerk an Gesprächspartnern zu etablieren, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Denn auch wenn die chinesische Politik relativ langfristig denkt: Wechselt die Nummer eins in Peking, dann wird sich für kurze Zeit ein Fenster der Gelegenheiten öffnen. Wer zu dem Zeitpunkt die handelnden Personen kennt und ein gutes Verhältnis zu ihnen aufgebaut hat, der wird einen massiven Startvorteil haben."/DP/jha