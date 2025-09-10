DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.722 +0,3%Euro1,1696 ±-0,0%Öl67,41 -0,3%Gold3.634 -0,2%
Pressestimme: 'Südkurier' Konstanz zu Steuererleichterungen

11.09.25 05:34 Uhr

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' Konstanz zu Steuererleichterungen

Mit zwei Beschlüssen für mehr Fragen als Antworten zu sorgen, das muss man erst einmal schaffen. Der Bundesregierung ist es mit der Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie und der Erhöhung der Pendlerpauschale gelungen. Kommt die reduzierte Umsatzsteuer tatsächlich bei den Gästen an oder profitieren nicht einzig die Wirte? Warum werden mit der Pendlerpauschale Anreize für lange und ökologisch schädliche Arbeitswege geschaffen? Diese Fragen werden sich zu Recht viele Bürger stellen. Beide Entscheidungen wirken wie Steuergeschenke an einzelne Bevölkerungsgruppen, wie Wirtschaftsweise Grimm richtigerweise kritisiert. Wer zu wenig verdient, hat kaum was von der Pendlerpauschale. Und beim Gastro-Rabatt bezweifelt selbst die Gewerkschaft NGG, dass die Kunden etwas davon auf der Speisekarte sehen. Getragen werden diese Erleichterungen in Milliardenhöhe für Einzelne von allen anderen. Entlastungen sind richtig - aber dann sollten mehr Menschen etwas davon haben./yyzz/DP/zb