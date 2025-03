Pressestimme: 'Südwest-Presse' zur Lage der Deutschen Bahn

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Lage der Deutschen Bahn:

"Die tief sitzenden Probleme der DB lassen sich nicht allein mit mehr Geld lösen. Wer will, dass die Bahn zuverlässiger und pünktlicher wird, muss auch an die Strukturen ran. Die gute Nachricht aus den Verhandlungen zwischen Union und SPD ist: Genau das wird passieren. Bei der Bahn ist mittelfristig eine grundlegende Reform, jedoch keine Zerschlagung geplant. Auch beim Personal soll es Veränderungen geben. Sowohl beim Mutterkonzern als auch der Tochter DB InfraGo, die für die Infrastruktur zuständig ist, sollen Aufsichtsrat und Vorstand neu aufgestellt werden. Ziel sind schlankere Strukturen und mehr Fachkompetenz. Was jedoch genauso notwendig ist, ist die Kontrolle. Es ist unabdingbar, dass der neue Verkehrsminister die DB-Vorstände an die kurze Leine nimmt. Er sollte verbindliche Vorgaben machen, diese mit einer eigenen steuernden Instanz im Ministerium engmaschig kontrollieren und eingreifen, wenn die Bahn die Ziele verfehlt."