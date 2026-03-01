Pressestimme: 't-online' zur deutschen Haltung zum Iran-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - ' t-online ' zur deutschen Haltung zum Iran-Krieg

Deutschland darf mit einem Militäreinsatz nicht Teil eines Rechtsbruches werden. Denn es liegt auf der Hand: Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu brechen mit ihrem Angriff auf den Iran Völkerrecht. Zur realpolitischen Wahrheit gehört aber auch, dass Deutschland politisch wenig Einfluss auf die Eskalation im Nahen Osten hat. Trump wird über Kritik oder Belehrungen aus Berlin wahrscheinlich nur lachen. Die Bundesregierung sollte deshalb vor allem für europäische Geschlossenheit mit Blick auf einen möglichen Militäreinsatz von Frankreich und Großbritannien werben - zusammen mit anderen EU-Staaten, die eine europäische Beteiligung an dem Krieg ablehnen./yyzz/DP/zb