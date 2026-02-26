DAX25.109 -0,3%Est506.168 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme/'Tages-Anzeiger': Warum Trump Unfug verbreitet

26.02.26 07:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Zollurteil des Obersten Gerichtshofs in den USA und der Rede von Präsident Donald Trump zur Lage der Nation schreibt der Schweizer "Tages-Anzeiger" am Donnerstag:

Wer­bung

"Mit dem Zollurteil hat Trump seinen Knopf verloren, auf den er immer dann drückte, wenn ihm etwas nicht gefiel. (...) Mit dieser Wut und Willkür kann Trump künftig nicht mehr agieren. (...) Hinzu kommt: Die Zolleinnahmen, die nun wegfallen, reißen ein Loch in den Haushalt der USA. Auch etliche einflussreiche Stimmen innerhalb der Maga-Bewegung halten die hohe Verschuldung für eine Gefahr. Sie dürften bald so laut werden, dass Trump sie nicht mehr ignorieren kann. Auch die Zwischenwahlen rücken immer näher. Viele republikanische Abgeordnete dürften ihre eigene Wiederwahl über ihre Loyalität zu Trump stellen.

Ein anderer US-Präsident würde in einer solchen Lage versuchen, Kompromisse zu finden und auf seine Gegner zuzugehen. Aber das ist nicht Trumps Stil. Bei seiner Rede zur Lage der Nation beschimpfte er die Demokraten in gewohnter Manier. Und er flüchtete sich noch mehr ins Fantastische, als man es ohnehin von ihm gewohnt ist. Die Zolleinnahmen würden bald so sehr sprudeln, dass die Amerikaner keine Einkommenssteuer mehr zahlen müssten, behauptete er. Ein Präsident auf dem Höhepunkt seiner Macht hätte es nicht nötig, einen solchen Unfug zu verbreiten."/oe/DP/zb