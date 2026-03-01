DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.217 -1,0%Euro1,1666 -0,2%Öl79,63 +2,0%Gold5.317 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Bundesregierung und Krieg

03.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Bundesregierung und Krieg:

"Beim neuen Nahost-Krieg drehte Merz keck Ursache und Wirkung Trump-freundlich um: Der Iran solle doch aufhören, Nachbarn zu attackieren. Dann überließ er anderen in der Regierung die Kommunikation mit dem Volk. Was wird mit den deutschen Urlaubern? Wie werden sich die Öl- und Gaspreise entwickeln? Und wie ist mit dem Völkerrecht? Bei den Energiepreisen verwies das Wirtschaftsressort auf andere deutsche Quellen. Die Anzeigen an den Zapfsäulen sprechen eine andere Sprache. Zu Völkerrechtsbedenken bemerkte Außenminister Johann Wadephul nur, dass man dies prüfen werde. Eine Evakuierung von Touristen bügelte er ab. Immerhin: Eine deutsche Kriegsbeteiligung soll es nicht geben. Auffallend beim Heimatschutz sind übrigens Parallelen von Deutschland zum jetzt betroffenen Iran: Es gibt hier wie da nicht einen Schutzraum oder Bunker für die Bevölkerung."/yyzz/DP/nas