Pressestimme: 'Volksstimme' zu Macron und Trump

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Macron und Trump:

Die widerspenstigen Gallier zu zähmen, hat schon seit Charles de Gaulle Tradition in Washington. Bei jeder Gelegenheit versucht Trump nun, sein Pendant Emmanuel Macron auszuschmieren. Das lässt sich der allerdings nicht gefallen. So weigert sich der Franzose, Trumps Nahost-"Friedensrat" beizutreten. Dafür soll Frankreich nun Wucherzölle für Champagner und Wein berappen. Obendrauf kam dann noch Macrons verrückter Gipfel-Coup mit Dänemark und Russland im Schlepp! Doch da hat sich der Franzose zu weit hinausgelehnt - später folgt die kleinlaute Absage./yyzz/DP/mis