Pressestimme: 'Volksstimme' zur neuen IOC-Präsidentin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur neuen IOC-Präsidentin:

Eine Sensation, eine Revolution: Mit Kristy Coventry ist nicht nur die erste Frau, sondern auch der erste Mensch aus Afrika an die Spitze des IOC gewählt worden. Gleich im ersten Wahlgang, als hätte es Mitbewerber nicht gegeben. Coventry ist die erste Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe, eines der ärmsten Länder der Welt. Und sie ist zweifache Mutter. Empathie für die Anliegen der Sportler darf vermutet werden. Immerhin hat sie als einstiges Mitglied die IOC-Athletenkommission selbst gestärkt. Nun will sie die IOC-Mitglieder mehr in die Entscheidungen einbinden, will "Schranken niederreißen". Ob sie das in einem Verband mit permanentem Korruptionsgeruch schafft, ist fraglich. Denn für Coventry beginnen nun politische Machtkämpfe, wobei die größte Herausforderung der Umgang mit Autokraten wie Wladimir Putin und Donald Trump sein wird. "Neue Zeiten brauchen neue Anführer", hat der scheidende IOC-Präsident Thomas Bach gesagt. Die Neuzeit könnte für Coventry kaum schwerer sein./yyzz/DP/mis