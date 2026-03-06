DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -0,1%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.483 +2,1%Euro1,1565 +0,2%Öl106,9 +14,5%Gold5.130 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Neuer Chef deckt sich mit Aktien ein Berkshire Hathaway nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Neuer Chef deckt sich mit Aktien ein
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zur Wahl in Baden-Württemberg

09.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Wahl in Baden-Württemberg

Zwischen Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt liegen einige Hundert Kilometer - und politisch sogar Welten. Lässt sich aus dem Ausgang der gestrigen Landtagswahl im Ländle dennoch etwas für die Wahl am 6. September ableiten? Gewiss wird es zwischen Arendsee und Zeitz kein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Christdemokraten und Grünen geben. Aber diese Landtagswahl hat politische Trends verstetigt. Einmal mehr gilt: Auf den Spitzenkandidaten kommt es an. Cem Özdemir holte die Grünen aus dem Tief - ohne Amts-, aber mit Promibonus. Für Sachsen-Anhalt bedeutet das wohl soviel: Das Rennen um Platz 1 ist noch keineswegs gelaufen. Im Amt des Ministerpräsidenten kann Sven Schulze jetzt einen Kompetenzvorsprung aufbauen. Gelingt ihm das, wird es einen heißen Wahlkampf-Endspurt geben. CDU-Kandidat Hagel wirkte hier in den letzten Tagen recht unsouverän. Das mag auch an seiner Unerfahrenheit gelegen haben. Und ein Ulrich Siegmund machte zuletzt bei Gegenwind ebenso Fehler./yyzz/DP/mis