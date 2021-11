VERBIO wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer - Aktie zieht an

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle auf 230 Millionen Euro steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Zörbig bei Leipzig mit. Bisher hatte VERBIO 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ein Jahr zuvor hatte VERBIO ein operatives Ergebnis von 166,3 Millionen Euro erzielt. Die Aktien legten in einer ersten Reaktion um 5,4 Prozent zu, dämmten die Gewinne zuletzt aber auf gut zwei Prozent ein.

Die Erhöhung begründete der Vorstand mit dem bisherigen Geschäftsverlauf sowie den "weiterhin positiven Aussichten in allen Segmenten", allen voran die Nachfrage nach Biokraftstoffen.

Das Nettofinanzvermögen solle bis zum Ende des Geschäftsjahres bei 80 Millionen Euro liegen. Das wären zwar 30 Millionen mehr als bislang in Aussicht gestellt. Ein Jahr zuvor hatte VERBIO noch 100,2 Millionen Euro ausgewiesen.

Aktuell klettert die VERBIO-Aktie im XETRA-Geschäft um 2,29 Prozent auf 66,95 Euro.

ZÖRBIG (dpa-AFX)

Bildquellen: Verbio