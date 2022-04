ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag stärker

Um 16:22 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 11,67 EUR. Bei 11,75 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 11,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 347.081 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 02.06.2021 markierte das Papier bei 19,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 62,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,69 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 16,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,47 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 03.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,78 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,45 Milliarden EUR umgesetzt.

Am 03.03.2022 werden die Q4 2021-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.02.2023 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images