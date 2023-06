ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 7,81 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 199.987 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 21,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,96 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

