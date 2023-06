ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,63 EUR zu. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 6.513 Stück.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 10,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,96 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.055,00 EUR gelegen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images