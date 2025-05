ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 6,12 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 6,12 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 6,10 EUR. Bei 6,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.154 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,13 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 26,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,074 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 6,45 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,26 Mrd. EUR, gegenüber 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,48 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,892 EUR in den Büchern stehen haben wird.

