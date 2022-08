ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Aufwind

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 8,38 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 161.051 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,03 EUR erreichte der Titel am 16.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 50,80 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,77 EUR am 05.07.2022. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 7,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,00 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 938,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

