ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Nachmittag nach

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 7,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,62 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 592.013 Stück gehandelt.

Am 16.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 17,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 56,51 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Wert wurde am 29.08.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 0,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1.055,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.048,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 15.11.2022 gerechnet. Am 14.11.2023 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

