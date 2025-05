ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,12 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 6,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 6,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 181.365 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,41 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,074 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,45 EUR.

Am 06.03.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von -0,26 EUR je Aktie eingefahren. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,892 EUR in den Büchern stehen haben wird.

