ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 7,11 EUR.

Mit einem Wert von 7,11 EUR bewegte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 7,14 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,11 EUR. Bei 7,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.435 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 4,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,71 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,054 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,75 EUR an.

Am 15.05.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,38 Prozent auf 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 867,00 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,837 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

