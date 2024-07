ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE behauptet sich am Donnerstagmittag

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,78 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 6,78 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,85 EUR aus. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.405 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 25,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 27,96 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,63 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

