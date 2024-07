ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag im Minus

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,77 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,75 EUR. Bei 6,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.595 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Bei 9,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,262 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,63 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Start zu

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Mittwochnachmittag leichter