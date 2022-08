ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag höher

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 8,46 EUR. Bei 8,49 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.536 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,03 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 8,85 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,00 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 938,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

