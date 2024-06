ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 7,30 EUR ab.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:37 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 7,30 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,22 EUR. Mit einem Wert von 7,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.759 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,80 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 33,05 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,252 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 867,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

