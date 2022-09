ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 7,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,38 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 34.160 Aktien.

Am 16.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,08 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.055,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.048,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

