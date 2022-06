ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 10,20 EUR. Bei 10,19 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.973 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 15.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 43,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,15 EUR am 09.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 12.05.2022. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 954,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 938,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Experten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: ProSieben verschiebt Realityshow "Beauty & the Nerd"

ProSiebenSat.1-Aktie stark: Relegations-Hinspiel beschert Sat.1 starke Quote

