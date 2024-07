ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 6,75 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 6,75 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.109 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,63 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

