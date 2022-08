ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 8,49 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,57 EUR an. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,43 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,45 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 206.018 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,03 EUR erreichte der Titel am 16.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 50,13 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 7,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,80 EUR an.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.055,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 1.048,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

