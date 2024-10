ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 6,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,00 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,99 EUR nach. Bei 6,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.657 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 18.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 33,11 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,53 Prozent.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,24 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

