ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE büßt am Dienstagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,53 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,53 EUR ab. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,44 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.076 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 0,926 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

