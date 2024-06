ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag im Plus

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,25 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 7,25 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,25 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.151 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,66 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,59 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,252 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,63 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 867,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,25 Prozent gesteigert.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Am 31.07.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

