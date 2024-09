ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag ins Plus

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,32 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,38 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.159 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,00 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 8,20 Prozent sinken.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 907,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Sat.1 nimmt Mockridge-Show aus dem Programm - Aktie höher

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge