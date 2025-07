ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Dienstagnachmittag an

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,20 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 7,20 EUR. Bei 7,21 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 86.611 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 7,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 60,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,38 Prozent auf 855,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,791 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie stabil: Keine Empfehlung zu PPF-Offerte

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die ProSiebenSat1 Media SE-Dividende