ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Vormittag

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,18 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,18 EUR. Bei 7,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 759 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,46 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 3,90 Prozent Luft nach oben. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 37,28 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 855,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,791 EUR je Aktie.

