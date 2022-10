ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,53 EUR. Bei 6,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.173 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. 57,86 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 6,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,09 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.048,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 14.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

