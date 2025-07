ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:50 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,20 EUR. Bei 7,21 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.329 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2025 auf bis zu 7,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 3,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 15.05.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 855,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 867,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,794 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

