ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahe Nulllinie

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,05 EUR.

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 11:38 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,05 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,06 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.991 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,21 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,24 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen