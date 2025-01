ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag im Aufwind

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 4,91 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 4,91 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,93 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.485 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 38,52 Prozent niedriger. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,28 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,89 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vor. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 882,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,68 Prozent verringert.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,928 EUR in den Büchern stehen haben wird.

