ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 8,46 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,11 EUR. Bei 8,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 762.934 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 15,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR ab. Mit Abgaben von 31,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 29.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Gerüchteküche brodelt: 1&1 hat offenbar Interesse an Sky - ProSieben nicht - 1&1-Aktie steigt

ProSiebenSat.1-Aktie gibt nach: ProSiebenSat.1 bündelt Tochterfirmen unter neuer Dachmarke Seven.One Studios - Interesse an Sky Deutschland

Oktober 2022: Die Expertenmeinungen zur ProSiebenSat.1-Aktie

