ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 5,62 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,62 EUR ab. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,57 EUR. Bei 5,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 160.936 Aktien.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. 41,99 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 19,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,86 EUR.

Am 14.11.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 882,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 888,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

