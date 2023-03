ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 8,97 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 8,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,20 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.965 Stück gehandelt.

Am 17.03.2022 markierte das Papier bei 12,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 39,27 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,21 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 04.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 09.05.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

P7S1-Aktie schwächer: ProSiebenSat.1-Spitze gewährt Berlusconis offenbar MFE Aufsichtsratssitze

ProSiebenSat.1-Aktie im Minus: Deutsche Bank senkt Kursziel für ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1-Aktie schwächer: Neuer Großaktionär fordert Platz im Aufsichtsrat

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images