ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 7,03 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 7,03 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,02 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,02 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.331 Aktien.

Am 13.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,12 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 56,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,054 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,75 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 867,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Am 30.07.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,837 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

