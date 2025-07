ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,22 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,22 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,22 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,18 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 56.740 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 7,46 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit Abgaben von 37,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Am 15.05.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 867,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,795 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

