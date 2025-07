ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,22 EUR zu.

Um 15:45 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,22 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,18 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 83.703 Aktien.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Abschläge von 37,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,795 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

