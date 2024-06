ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:46 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.066 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,270 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,63 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 867,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 816,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 08.08.2024 gerechnet. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

