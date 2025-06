ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 7,04 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,04 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,03 EUR. Mit einem Wert von 7,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.913 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,46 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,054 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,75 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. ProSiebenSat1 Media SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 855,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,837 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

