ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag ins Minus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,39 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 9,30 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,70 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

