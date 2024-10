ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,19 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 6,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,09 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.622 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,24 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

