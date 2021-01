ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aktuell: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,42 EUR. Bei 13,69 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 13,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252.133 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 14,34 EUR erreichte der Titel am 08.01.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,07 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an. In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunder ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG