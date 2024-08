ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 5,84 EUR.

Um 11:45 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,84 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.434 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. 36,64 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,37 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,235 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 868,00 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

