ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,85 EUR an der Tafel.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,85 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,90 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,83 EUR. Bei 5,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.462 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,235 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 08.08.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 868,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

